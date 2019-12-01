Balean a dos en la colonia 22 de Octubre de Uruapan, Michoacán; uno falleció, el otro está herido

Balean a dos en la colonia 22 de Octubre de Uruapan, Michoacán; uno falleció, el otro está herido
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2026 a las 16:55:11
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Uruapan, Michoacán, a 2 de octubre de 2026.- Un saldo de una persona muerta y otra herida, fue el que dejó el ataque a balazos del que fueron objeto estas personas en calles de la colonia 22 de Octubre.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la calle San Francisco Uruapan, habían atacado a balazos a varias personas.

Al sitio acudirían elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a una persona que estaba herida, además de conformar la muerte de otra más.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre, el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

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