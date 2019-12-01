Aseguran 154 máquinas tragamonedas tras órdenes de cateo en Morelia y Los Reyes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2026 a las 17:00:45

Morelia, Michoacán, a 2 de octubre de 2026.- Como resultado de la cumplimentación de 22 órdenes de cateo en Morelia y Los Reyes, se aseguraron 154 máquinas tragamonedas, sustancias con características de droga y un mapache.

Sobre el particular se informó que dichas diligencias se realizaron en 14 inmuebles ubicados en distintos puntos de la ciudad, donde fueron localizadas 64 máquinas tragamonedas y una bolsa con sustancia granulada de color blanco, con características de metanfetamina.

En Los Reyes, agentes de la Policía de Investigación, adscritos a la Fiscalía de Asuntos Especiales, intervinieron ocho inmuebles y aseguraron 90 máquinas tragamonedas, así como dos bolsas con hierba seca de color verde, cinco con sustancia granulada de color blanco y dos tipo ziploc con residuos de una sustancia similar.

Durante estas acciones también fue localizado un mapache, por lo que se implementaron las medidas necesarias para garantizar su protección. El ejemplar fue trasladado para su valoración médica y posteriormente quedó bajo resguardo del Zoológico de Morelia, donde recibirá la atención y los cuidados correspondientes.

Las máquinas tragamonedas, sustancias y demás indicios quedaron a disposición del Ministerio Público para continuar con los actos de investigación y los análisis periciales que permitan determinar su naturaleza y posible relación con los hechos investigados.

La FGE continuará con las acciones de investigación y coordinación interinstitucional para combatir conductas ilícitas y garantizar la aplicación de la ley.