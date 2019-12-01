Deja septiembre 406 detenidos en Michoacán; destaca captura de “El Señor de la T”

Morelia, Michoacán, 2 de octubre de 2026.- Como resultado del despliegue operativo y la coordinación interinstitucional, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP) informa que se logró la detención de 406 personas durante el mes de septiembre. Asimismo, se aseguraron mil 271 kilogramos de droga, 105 armas de fuego, 890 vehículos y 4 mil 552 cartuchos útiles.

En la rueda de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el titular de la SSP, José Antonio Cruz Medina, informó que de las personas puestas a disposición, 66 están vinculadas a células delictivas, como resultado de las acciones realizadas en distintas regiones de la entidad.

Detalló que durante septiembre se concretó la detención de Manuel “N”, alias “El Señor de la T”, junto con otras tres personas, acción en la que también fueron asegurados armamento, droga y un vehículo con reporte de robo. A ello se sumaron intervenciones contra personas relacionadas con delitos como extorsión y secuestro exprés.

Además, destacó como un resultado relevante el operativo en Angamacutiro y Puruándiro, donde se brindó acompañamiento a la Fiscalía General del Estado en la ejecución de 28 cateos. En estas acciones fueron detenidas 18 personas vinculadas al grupo de “El Señor de la T”, entre ellas cuatro policías municipales y un individuo con orden de aprehensión por desaparición de particulares.

El secretario señaló que las acciones operativas también permitieron asegurar a seis personas relacionadas con una célula delictiva que operaba en la región de Los Reyes, entre ellas Luis “N”, quien contaba con 12 órdenes de aprehensión por delitos como homicidio y secuestro agravado.

En Morelia, otras cinco personas presuntamente vinculadas con una célula delictiva fueron detenidas, con el aseguramiento de un arma de fuego, narcótico y una motocicleta con reporte de robo.

Finalmente, Cruz Medina indicó que la Guardia Civil mantendrá los despliegues en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales para fortalecer la presencia operativa y continuar con el aseguramiento de armas, drogas y vehículos relacionados con hechos delictivos.