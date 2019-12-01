Periodista Enrique Karrum teme por su vida tras ser atropellado en Pátzcuaro, Michoacán: “No creo que haya sido un accidente”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2026 a las 23:15:41

Pátzcuaro, Mich., a 1 de octubre de 2026.— El periodista Enrique Karrum se encuentra hospitalizado y en espera de una intervención quirúrgica luego de ser atropellado por una camioneta cuyo conductor se dio a la fuga, cuando circulaba en motocicleta sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro.

Karrum sostiene que, por las circunstancias en las que ocurrieron los hechos, no considera que se haya tratado de un accidente fortuito y manifestó temor por su seguridad y la de sus hijos.

De acuerdo con el relato del comunicador, los hechos ocurrieron el martes, alrededor de las 4:40 de la tarde, cuando se dirigía hacia un canal de televisión y circulaba a la altura del kilómetro 42 de la carretera Morelia-Pátzcuaro.

El periodista viajaba en motocicleta, mientras sus hijos se desplazaban detrás de él. Explicó que decidió adelantarse ante la proximidad de la lluvia.

“Por la colonia de Las Trojes comenzó a llover un poco más fuerte, imprimí velocidad y me fui por el acotamiento”, relató.

Según su testimonio, al llegar a la altura de los juzgados observó una camioneta blanca estacionada cerca de un crucero. Momentos después, aseguró, el vehículo arrancó y se atravesó en su trayectoria.

“La camioneta de pronto arranca y se me cruza totalmente. Trato de esquivarla; me agarró con un costado de la camioneta, afortunadamente no con el frente, y me sacó del camino”, narró.

Tras el impacto, Karrum quedó lesionado y con fracturas. De acuerdo con su versión, el conductor de la camioneta no se detuvo para auxiliarlo y abandonó el lugar. Hasta el momento, el periodista dijo no contar con mayores características que permitan identificar el vehículo o a su conductor.

Karrum señaló que permaneció varios minutos en el sitio hasta que sus hijos, quienes circulaban detrás de él, llegaron aproximadamente entre cinco y ocho minutos después.

Posteriormente recibió atención médica y alrededor de las 8 de la noche del martes fue trasladado a un hospital de Morelia, donde permanece internado y a la espera de ser sometido a cirugía.

“No creo que haya sido un accidente”

Desde el hospital, el periodista manifestó sus sospechas respecto a las circunstancias del atropellamiento. Según su percepción, la camioneta se desplazó directamente hacia su trayectoria antes de impactarlo.

“No creo que haya sido un accidente” —dijo el periodista— debido a la forma en que el vehículo arrancó, se atravesó en su camino y posteriormente huyó sin detenerse.

Karrum indicó que espera encontrarse en condiciones médicas para rendir formalmente su declaración ante el Ministerio Público y que las autoridades investiguen lo sucedido.

“Estoy esperando que me operen, que me metan al quirófano, para poder hacer mi declaración al Ministerio Público”, expresó.

El comunicador también relacionó su preocupación con el ejercicio de su profesión, aunque hasta el momento no se ha establecido oficialmente que el atropellamiento esté vinculado con su actividad periodística.

“Cuando somos libres hay gente a la que le incomoda nuestra práctica”, señaló. “Pero de que hay un responsable, hay un responsable”.

Finalmente, Karrum hizo un llamado a las autoridades correspondientes para investigar los hechos, localizar al conductor y esclarecer si se trató de un incidente vial o de una acción deliberada.

“Temo por mi vida, por la vida de mis hijos”, manifestó.

Hasta el momento, de acuerdo con la información disponible, no se ha identificado públicamente al conductor de la camioneta ni se ha determinado oficialmente el móvil de los hechos. Será responsabilidad de las autoridades establecer, mediante las investigaciones correspondientes, las circunstancias en las que ocurrió el atropellamiento.