FGE de Michoacán no descarta móvil político en asesinato de Carlos Manzo, aclara Torres Piña

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2025 a las 17:07:17
Morelia, Michoacán, a 19 de noviembre del 2025.- El fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, afirmó que la investigación por el asesinato del ex alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, continúa abierta a todas las líneas posibles, incluida la relacionada con un eventual trasfondo político; agregó que se mantienen los trabajos de análisis para determinar lo ocurrido.

En entrevista con medios de comunicación, el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) apuntó que aún no es posible llegar a conclusiones, pues los equipos siguen recolectando información y en diversas diligencias. 

También, apuntó que sobre la reciente captura de Jorge Armando "N", alias “El Licenciado”, se mantiene la reserva sobre detalles específicos y se prioriza el debido proceso para no comprometer el caso. Agregó que la información respecto a este aseguramiento queda en manos de la federación.

Cabe señalar que Carlos Manzo fue atacado el 1 de noviembre al concluir un evento con motivo de día de muertos en el centro de Uruapan; el autor material fue abatido en el sitio. Además, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó el hallazgo de dos hombres sin vida en la carretera Uruapan–Paracho, quienes presuntamente estaban vinculados con el agresor.

