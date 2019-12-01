FGE de Michoacán informa resultados de la búsqueda de personas desaparecidas en 2025

Morelia, Michoacán, 18 de enero del 2026.- Autoridades de a la justicia, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares, informa sobre las acciones y resultados obtenidos durante 2025 en la búsqueda y localización de personas.

Sobre el particular se indicó que durante el año, se activaron mecanismos inmediatos de búsqueda como Alertas Amber, Alertas Alba y Cédulas de Búsqueda, permitiendo una atención oportuna a las denuncias presentadas.

En este periodo se activaron 527 Alertas Amber, logrando la localización de 379 personas menores de edad; cinco alertas fueron desactivadas por determinación ministerial y 143 continúan activas.

Asimismo, se emitieron 318 Alertas Alba, de las cuales 201 mujeres fueron encontradas; 115 alertas permanecen activas.

Respecto a las Cédulas de Búsqueda, se activaron 1,303, logrando la localización de 503 hombres; actualmente, 797 cédulas continúan activas. 

De manera paralela, se llevaron a cabo operativos de búsqueda en campo, análisis de información, cateos y actos de investigación, en coordinación con la Comisión Estatal de Búsqueda, Guardia Civil, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Policías Municipales y personal de la FGE. Estas acciones permitieron la localización de personas y la judicialización de diversas carpetas de investigación, con personas detenidas, vinculadas a proceso y órdenes de aprehensión cumplimentadas.

