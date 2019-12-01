FGE de Guanajuato investigará si mujer herida y camioneta baleada en Celaya guardan relación entre sí

FGE de Guanajuato investigará si mujer herida y camioneta baleada en Celaya guardan relación entre sí
Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 25 de Agosto de 2025 a las 21:31:05
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Celaya, Guanajuato, a 25 de agosto de 2025.- La Fiscalía General del Estado será la encargada de determinar si dos hechos violentos registrados la tarde de este lunes en distintos puntos de Celaya guardan relación entre sí: la agresión que dejó a una mujer lesionada y el hallazgo de una camioneta abandonada con impactos de bala.

De acuerdo con los reportes preliminares, los incidentes ocurrieron poco después de las 18:00 horas. El primero de ellos en la calle Plan de Tuxtepec, dentro de la colonia Ciudadela, donde una mujer resultó herida por proyectil de arma de fuego. Testigos señalaron que la víctima fue alcanzada en medio de una persecución, convirtiéndose en víctima colateral. Paramédicos acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios y trasladarla de urgencia a un hospital.

Casi de forma simultánea, sobre el Eje Nororiente, a la altura de la desviación hacia la avenida Irrigación, se localizó una camioneta con múltiples impactos de bala. La unidad habría intentado incorporarse a la vialidad, pero terminó chocando contra un árbol, quedando abandonada por sus ocupantes.

Elementos de seguridad resguardaron ambas escenas, mientras peritos de la Fiscalía procesaron los indicios recabados. Será la investigación la que determine si estos hechos se encuentran directamente relacionados o si corresponden a eventos distintos ocurridos de manera paralela en la ciudad.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Es vinculada a proceso mujer ligada a homicidios de colaboradores de Clara Brugada
Son identificadas las 3 mujeres que fallecieron luego de incendio en un centro de rehabilitación en Monterrey; dos eran menores de edad 
Julio César Chávez Jr. fue visto entrenando box en un gimnasio de Hermosillo; está en espera de su próxima audiencia 
FGE de Guanajuato investigará si mujer herida y camioneta baleada en Celaya guardan relación entre sí
Más información de la categoria
Riesgo latente: Alcaldesa de Queréndaro despacha fuera del municipio por amenaza de carteles, reconoce dirigente del PVEM Michoacán
Se registran motines en dos prisiones de Guatemala por traslado de líderes pandilleros
Busca Torres Piña poner fin a los “moches” en la FGE de Michoacán 
Se espera incremente hasta un 45% de ventas de útiles escolares y otros sectores relacionados en Querétaro; indicó René Loya Poletti
Comentarios