Festividades patrias concluyen con saldo blanco: SSC 

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 16 de Septiembre de 2025 a las 15:22:48

Querétaro, Querétaro, a 16 de septiembre de 2025.- El secretario de Seguridad Ciudadana del estado de Querétaro (SSC), Iován Elías Pérez Hernández informó que las celebraciones por las fiestas patrias en el estado de Querétaro concluyeron con saldo blanco, según informaron autoridades estatales tras el cierre del operativo especial de seguridad, cuyo despliegue se mantuvo activo hasta las tres horas del 16 de septiembre, cuando las plazas y espacios públicos comenzaron a retornar a la normalidad.

“En general, podemos anunciar que las festividades se desarrollaron de manera tranquila, tuvimos presencia desde las primeras horas y días previos, en un fin de semana largo que incluyó eventos deportivos y celebraciones en distintos puntos del estado”, dijo.

Explicó que el operativo abarcó los 18 municipios, con personal desplegado tanto en la zona metropolitana como en las regiones fronterizas; la coordinación con las policías municipales fue constante, y se realizaron cortes de monitoreo cada 35 a 45 minutos, además de vigilancia en tiempo real desde un centro de mando instalado para supervisar las incidencias.

Detalló que durante la noche, elementos de la Secretaría de Gobierno, Protección Civil y Policía Estatal realizaron recorridos preventivos, las detenciones registradas fueron parte de la operatividad ordinaria, sin relación directa con las celebraciones

“Como todos los días, hubo aseguramientos y personas remitidas al juzgado cívico o puestas a disposición de la Fiscalía, pero nada vinculado a los festejos”.

Además, dijo, seis unidades de comando móvil tipo C-16 fueron desplegadas en puntos estratégicos, junto con equipos de intervención listos para atender cualquier eventualidad. El operativo Radar, enfocado en la prevención de accidentes, no reportó incidentes de riesgo.

“Tuvimos una detención, pero fue resultado de un seguimiento previo, no relacionado con el operativo, también se implementaron puntos de alcoholimetría, sin que se registraran detenciones por esta causa; las autoridades destacaron el comportamiento ciudadano y la efectividad de la coordinación interinstitucional como factores clave para el desarrollo pacífico de las festividades”.

El balance final, concluyó, se dará a conocer una vez concluido el desfile y verificado el cierre total del operativo.