Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Noviembre de 2026 a las 01:09:33

Panindícuaro, Mich., a 22 de noviembre de 2026.— Momentos de tensión se vivieron la tarde-noche de este sábado sobre la carretera San Miguel–Epejan, luego de que un vehículo comenzara a incendiarse mientras circulaba a la altura de la comunidad de Ojo de Agua de Señora, en el municipio de Panindícuaro.

El conductor consiguió abandonar la unidad a tiempo y ponerse a salvo, antes de que las llamas se extendieran y consumieran por completo el automotor.

La emergencia fue advertida por otros conductores que transitaban por la zona, quienes, al percatarse del incendio, solicitaron la intervención de los cuerpos de auxilio mediante una llamada al 911.

En respuesta al reporte, bomberos de la Coordinación Municipal de Protección Civil de Panindícuaro se trasladaron al lugar y desplegaron las labores necesarias para combatir el fuego, además de prevenir posibles riesgos para los automovilistas.

Según la información proporcionada por la corporación, una falla mecánica habría desencadenado el siniestro, que dejó como saldo únicamente daños materiales, sin que se registraran personas lesionadas.

Pese a la intervención de los cuerpos de emergencia, el vehículo quedó completamente calcinado. Hasta el momento no se han dado a conocer sus características.

Finalmente, tras extinguir las llamas y asegurar el área, se solicitó una grúa para retirar los restos de la unidad y trasladarlos al corralón oficial, con lo que concluyeron las labores de atención del incidente.