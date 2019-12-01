Fatal accidente en la México-Querétaro deja dos personas sin vida

Fatal accidente en la México-Querétaro deja dos personas sin vida
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Abril de 2026 a las 08:44:00
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Pedro Escobedo, Querétaro, 14 de abril del 2026.- Dos personas perdieron la vida, luego de un trágico accidente, que se registró, en la autopista federal 57 México- Querétaro, en el municipio de Pedro Escobedo.

Fue a la altura de la localidad de El Sauz, en donde un vehículo particular, el cual, aparentemente circulaba a exceso de velocidad, se impactó contra la caja de un tráiler.

Tras el impacto, el auto quedó por debajo de la caja, mismo que fue pérdida total, y a consecuencia, dos personas perdieron la vida.

A la zona se movilizaron servicios de emergencias, siendo elementos de CAPUFE, así como analistas de Protección Civil del municipio de Pedro Escobedo, quienes al llegar, únicamente confirmaron el fallecimiento de las personas. 

La zona fue acordonada, por elementos de la Guardia Nacional, quienes acudieron como primeros respondientes a tomar conocimiento, y esperaron a los servicios periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos.

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