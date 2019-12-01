Aseguran armas, estupefacientes y detienen a personas en operativos de seguridad en varios estados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Abril de 2026 a las 11:45:40

Ciudad de México, 14 de abril del 2026.- Autoridades federales y estatales realizaron diversos operativos el 13 de abril en distintas entidades del país, que derivaron en detenciones, aseguramiento de armas y decomisos de droga, como parte de las acciones de seguridad.

En Baja California, en el municipio de Tijuana, fue detenida una persona a quien le aseguraron armas cortas y largas, cargadores, cartuchos y dosis de droga, tras un operativo conjunto de fuerzas federales y municipales.

En Coahuila, en Piedras Negras, autoridades catearon un domicilio donde localizaron 116 armas de fuego de fabricación extranjera, además de cargadores, cartuchos, vehículos y el inmueble.

En Nayarit, en el municipio de Jala, se aseguraron más de 300 kilos de droga, entre metanfetamina y marihuana, así como equipo utilizado para su empaque.

En Puebla, en Tecamachalco, fuerzas de seguridad localizaron armamento de alto poder, incluyendo una ametralladora, granadas, un lanzagranadas, un artefacto explosivo improvisado y vehículos.

En Sinaloa, durante una revisión en un centro penitenciario en Angostura, se aseguraron teléfonos celulares, cargadores, objetos punzocortantes y otros artículos no permitidos.

En Sonora, en Opodepe, fue detenido un hombre que transportaba 40 kilos de cocaína en un tractocamión. En otro hecho, en Hermosillo, se localizó un vehículo robado junto con armas, equipo táctico y otros objetos.

En Tamaulipas, en Reynosa, autoridades llevaron a cabo la destrucción de droga, incluyendo cientos de kilos de marihuana y metanfetamina, además de otras sustancias.

En Veracruz, en Coatzacoalcos, fueron detenidas dos personas con dosis de droga, teléfonos celulares, armas blancas y una motocicleta.

Finalmente, en Zacatecas, en el municipio de Villa de Cos, fue detenido un hombre que transportaba más de 600 kilos de marihuana y metanfetamina.

Estas acciones forman parte de la estrategia de seguridad que busca reducir la incidencia delictiva mediante operativos coordinados en distintas regiones del país.