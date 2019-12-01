Fatal accidente en la carretera San Miguel de Allende–Comonfort, deja un motociclista sin vida

San Miguel de Allende, Guanajuato, a 13 de noviembre de 2025.– En la carretera San Miguel de Allende–Comonfort, a la altura de la Presa de la Cantera, en la comunidad Santa Teresita de Don Diego, se registró un accidente que dejó como saldo la muerte de un motociclista luego de ser impactado por un vehículo BMW.

El hecho fue reportado minutos después de las 7:00 de la noche del jueves al Sistema de Emergencias 911, alertando sobre la colisión entre un automóvil BMW blanco y una motocicleta en el tramo mencionado. Según los primeros datos, el fuerte impacto proyectó al motociclista de alrededor de 40 años contra la barrera de contención, quedando tendido sobre la cinta asfáltica.

Paramédicos de la Cruz Roja, elementos del Patronato del Cuerpo de Bomberos de San Miguel de Allende y personal de Protección Civil acudieron de inmediato al lugar. Los ocupantes del vehículo fueron valorados y no requirieron atención médica. Sin embargo, al revisar al motociclista, se confirmó que ya no presentaba signos vitales.

El accidente provocó afectaciones viales, ya que la motocicleta quedó en el acotamiento mientras que el cuerpo del hombre permaneció sobre el carril izquierdo, obligando a reducir la circulación.

Peritos de la Fiscalía General del Estado llegaron a la zona para realizar los peritajes correspondientes e integrar la carpeta de investigación que permitirá deslindar responsabilidades.