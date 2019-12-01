Fatal accidente en la carretera San Miguel de Allende–Comonfort, deja un motociclista sin vida

Fatal accidente en la carretera San Miguel de Allende–Comonfort, deja un motociclista sin vida
Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2025 a las 23:00:35
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

San Miguel de Allende, Guanajuato, a 13 de noviembre de 2025.– En la carretera San Miguel de Allende–Comonfort, a la altura de la Presa de la Cantera, en la comunidad Santa Teresita de Don Diego, se registró un accidente que dejó como saldo la muerte de un motociclista luego de ser impactado por un vehículo BMW.

El hecho fue reportado minutos después de las 7:00 de la noche del jueves al Sistema de Emergencias 911, alertando sobre la colisión entre un automóvil BMW blanco y una motocicleta en el tramo mencionado. Según los primeros datos, el fuerte impacto proyectó al motociclista de alrededor  de 40 años contra la barrera de contención, quedando tendido sobre la cinta asfáltica.

Paramédicos de la Cruz Roja, elementos del Patronato del Cuerpo de Bomberos de San Miguel de Allende y personal de Protección Civil acudieron de inmediato al lugar. Los ocupantes del vehículo fueron valorados y no requirieron atención médica. Sin embargo, al revisar al motociclista, se confirmó que ya no presentaba signos vitales.

El accidente provocó afectaciones viales, ya que la motocicleta quedó en el acotamiento mientras que el cuerpo del hombre permaneció sobre el carril izquierdo, obligando a reducir la circulación.

Peritos de la Fiscalía General del Estado llegaron a la zona para realizar los peritajes correspondientes e integrar la carpeta de investigación que permitirá deslindar responsabilidades.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Fatal accidente en la carretera San Miguel de Allende–Comonfort, deja un motociclista sin vida
Atacan a una pareja en la localidad de La Mira de Lázaro Cárdenas; el hombre falleció y la mujer quedó herida
Identifican a adolescente asesinado en Capacuaro, Michoacán; FGE analiza su posible vínculo con el homicidio del alcalde de Uruapan Carlos Manzo, y queda otro por identificar
Operación Paricutín: Detienen a 2 en posesión de armas largas en Apatzingán, Michoacán
Más información de la categoria
El caso Carlos Manzo se derrumba: expertos detectan pruebas manipuladas, un autor ultimado extrajudicialmente y 40 anomalías ocultas
Harfuch encabeza ofensiva federal en Michoacán y fija postura en Uruapan: Vigilancia reforzada y presencia permanente
Grecia Quiroz condena a quienes usan el Movimiento del Sombrero para convocar a marcha del 15
Evalúa Ayuntamiento de Querétaro ajustes al protocolo vigente para establecimientos de hospedaje, para prevenir el ingreso de menores a hoteles y moteles
Comentarios