Familiares bloquean carretera en Tzintzuntzan para exigir la aparición de Leodegario Cerda, quien desapareció en Quiroga

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Agosto de 2025 a las 12:10:45
Tzintzuntzan, Michoacán, 22 de agosto de 2025.– Un grupo de alrededor de 25 personas bloqueó esta mañana la carretera Tzintzuntzan–Sanabria para exigir la localización con vida de Leodegario Cerda Cuiriz, de 50 años de edad, desaparecido desde el día miércoles en el municipio de Quiroga.

Los manifestantes atravesaron diez vehículos sobre la rúa para impedir el tránsito vehicular y colocaron cartulinas con la fotografía del hombre desaparecido.

Además, pidieron la presencia de la Fiscalía de Michoacán con el fin de entablar un diálogo y que se inicien las investigaciones correspondientes.

Los familiares advirtieron que el cierre de la vialidad se mantendrá de manera indefinida hasta que obtengan una respuesta de las autoridades y se logre la aparición con vida de Leodegario.

