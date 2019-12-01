Fallecen tres personas, tras ataque armado en autolavado de Apaseo el Alto, Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Febrero de 2026 a las 19:19:06

Apaseo el Alto, Guanajuato, a 19 de febrero de 2026.- Tres personas que se encontraban al interior de un autolavado ubicado en la zona centro de la cabecera municipal fueron objeto de un ataque armado quedando sin vida, de las cuales se dice de manera extraoficial, que se trata de el primo de la alcaldesa municipal, Monserrat Mendoza.

Alrededor de las 4:30 de la tarde de este jueves reportaron múltiples disparos de arma de fuego sobre la calle Nicolás Bravo y posteriormente a personas lesionadas.

La llamada al sistema de emergencias 911 generó movilización policiaca, por lo que al llegar elementos municipales y socorristas encontraron a tres hombres, dos ya sin signos vitales y el tercero fue trasladado a un centro médico, donde posteriormente falleció.

Agentes de investigación criminal y peritos trabajaron en el lugar para procesar el área e iniciar la carpeta de investigación, lo que arrojará la mecánica de los hechos y confirmará identidad de las víctimas en la que pudiera encontrarse el primo de la alcaldesa, quien se habría llamado Heriberto Mendoza.

Una vez que concluyó el acto protocolario los cuerpos fueron llevados a las instalaciones del SEMEFO en la capital del estado, donde les practicarán necropsia que marca la ley.