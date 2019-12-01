Accidente vehicular en Zitácuaro, Michoacán, deja cuatro heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Febrero de 2026 a las 19:46:27

Zitácuaro, Michoacán, a 19 de febrero de 2026.- Un saldo de cuatro personas lesionadas fue el que dejó la volcadora de un vehículo, hechos registrados en el camino que va al Tecnológico en esta ciudad.

Al respecto se informó que servicios de emergencia fueron alertados de que en la refería vialidad se había registrado un accidente automovilístico.

Al sitio acudieron elementos del cuerpo de Bomberos, quienes auxiliaron a cuatro personas que estaban heridas mismas que fueron trasladadas a un hospital para su valoración y atención médica.

Entre tanto personal del área de Peritos de Tránsito se hicieron cargo de lo concerniente al hecho víal.