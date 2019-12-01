Confirma el Fiscal General de Querétaro el homicidio de una mujer en Amealco y que se está a la espera de los resultados de la necropsia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Febrero de 2026 a las 19:25:43

Querétaro, Querétaro, a 19 de febrero de 2026.- El fiscal general del estado, Víctor Antonio de Jesús Hernández, confirmó que la noche de ayer una mujer originaria de Amealco fue asesinada, sin embargo, refirió que aún se continúa con la necropsia de ley para determinar las causas de su muerte.

“La necropsia de una mujer localizada sin vida en un municipio de Amealco aún se encuentra en proceso en la Dirección de Servicios Periciales, pero se requiere concluir el análisis técnico y científico para determinar la causa de su muerte”.

Cuestionado sobre si la víctima era elemento de la Policía, De Jesús Hernández confirmó que tenía un antecedente de haber formado parte de una corporación municipal.

Sobre el hecho, se sabe que este ocurrió en la calle Melchor Ocampo en la cabecera municipal y de acuerdo con testigos, la víctima fue agredida por su pareja sentimental tras una discusión, sin embargo, serán las indagatorias las que permitan esclarecer los hechos.

Sobre la desaparición en Mazatlán, Sinaloa, de varios jóvenes originarios de San Juan del Río el fiscal indicó que la Comisión Local de Búsqueda mantiene coordinación con la Fiscalía, aunque hasta el momento no se cuenta con confirmaciones adicionales.

“Nosotros no tenemos una confirmación de que estos jóvenes seanlos que se localizaron en una fosa clandestina, la que está realizando esa investigación es la Comisión Local de Búsqueda, nosotros mantenemos un convenio de colaboración y coordinación vigente con las fiscalías especializadas y l momento no tenemos un dato adiciona”.

Respecto al homicidio de un hombre ocurrido en El Salitre, refirió que se han recabado entrevistas y pruebas que apuntan a posibles responsables.

Recordó que en hechos similares anteriores ya se han judicializado personas que hoy se encuentran en prisión.

En cuanto a fraudes relacionados con financieras de autos, Hernández aseguró que se realizan cateos y aseguramientos en distintos municipios para evitar perjuicios patrimoniales a los ciudadanos.

Aunque no precisó el número de carpetas en curso, destacó que algunos responsables han iniciado acuerdos reparatorios.

Informó que se obtuvo una sentencia condenatoria contra los responsables de una agresión a policías, calificándola como ejemplar y reafirmando el compromiso de la Fiscalía para que todo ataque a corporaciones policiales tenga consecuencias jurídicas.