Aprehenden a un sujeto en posesión de un arsenal en Apatzingán, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Febrero de 2026 a las 20:55:24

Apatzingán, Michoacán, a 19 de febrero de 2026.- Elementos de la Guardia Civil en coordinación con persona de la Defensa, ligaron la detención de una persona en posesión de armas, cargadores y varios cientos de cartuchos útiles, equipo táctico y un vehículo robado.

Al respecto se informó que personal al de la GC y de la Defensa, llevaban a cabo recorridos de prevención del delito y vigilancia cuando lograron la detención de un sujeto en la comunidad de Acahuato.

Al individuo se encontró en posesión de cuatro armas largas; 28 cargadores calibre 7.62x39 mm y uno calibre .223; 685 cartuchos útiles calibre 7.62x39 mm y 29 calibre .223.

Así mismo se le aseguraron tres chalecos porta placas y una camioneta Jeep con reporte de robo.

Finalmente el detenido y lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para los efectos de ley.