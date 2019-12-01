Fallecen 4 integrantes de una familia de nacionalidad cubana en Texcoco, Estado de México; se habría tratado de una intoxicación

Texcoco, Estado de México, a 8 de enero de 2026.- Cuatro personas integrantes de una familia, presuntamente de nacionalidad cubana, fueron localizadas sin vida dentro de una vivienda ubicada en la comunidad de San Diego, en el municipio de Texcoco, Estado de México. De manera preliminar, se presume que el fallecimiento pudo haber sido provocado por una intoxicación por gas.

Según reportes de corporaciones policiacas, alrededor de las 10:50 horas de este jueves 8 de enero de 2026 se recibió una llamada de auxilio alertando sobre un intenso olor a gas proveniente de un inmueble situado en la calle Del Recreo, número 60. Al arribar al sitio, los elementos encontraron la casa abierta y en su interior a cuatro personas inconscientes.

Paramédicos de Atención Médica Prehospitalaria acudieron al domicilio y, tras valorar a las víctimas, confirmaron que ninguna presentaba signos vitales. Entre los fallecidos se encontraba un hombre de aproximadamente 35 años, una mujer de edad similar, un menor de cerca de 10 años y otro hombre de alrededor de 30 años.

Vecinos del sector indicaron que las personas fallecidas eran miembros de una familia de origen cubano y señalaron que decidieron dar aviso a las autoridades al percatarse del fuerte olor a gas.

La zona fue acordonada por personal policiaco, quien notificó a las autoridades ministeriales para que se hicieran cargo de las diligencias correspondientes y de la investigación para esclarecer las causas del fallecimiento.