Fallece trabajador en empresa Bachoco de Celaya; investigan las circunstancias

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Octubre de 2026 a las 17:22:39

Celaya, Guanajuato, 19 de octubre de 2026.- Un trabajador de aproximadamente 40 años falleció al interior de la empresa Bachoco, presuntamente tras quedar atrapado bajo una acumulación de semillas.

Alrededor de las 2:30 de la tarde del lunes personal de Protección Civil se desplazaron al inmueble que se ubica en el cruce del eje j clouthier esquina lateral de Villagrán.

Se presume que los mismos compañeros al observar la situación sacaron al masculino de entre las semillas para brindarle los primeros auxilios.

Sin embargo al momento de llegar paramédicos de Protección Civil confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La mecánica real de los hechos será confirmada por la Fiscalía General del Estado quienes llevaron a cabo el peritaje correspondiente en la zona.

Una vez que se concluyó el trabajo de campo el cuerpo fue llevado al SEMEFO donde le realizaran la necropsia de ley.