Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Noviembre de 2026 a las 16:12:27

Asunción Nochixtlán, Oaxaca, a 29 de noviembre de 2026.- La exigencia de justicia por los hechos violentos registrados en Asunción Nochixtlán, Oaxaca, en 2016 perdió a uno de sus principales representantes, luego de que Santiago Ambrosio Hernández, dirigente del Comité de Víctimas por Justicia y Verdad 19 de Junio (COVIC), falleciera en un accidente automovilístico sobre la supercarretera Cuacnopalan-Oaxaca.

El percance ocurrió la noche del sábado 28 de noviembre, alrededor de las 22:00 horas, a la altura del paraje Río Salinas, en jurisdicción de Asunción Nochixtlán, donde el vehículo Chevrolet Aveo color naranja en el que viajaba el profesor se impactó de frente contra una camioneta tipo Urvan.

Tras el choque, acudieron elementos de la Guardia Nacional y cuerpos de emergencia para atender la situación; sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, Ambrosio Hernández perdió la vida en el lugar.

El docente se convirtió en una de las principales voces de las víctimas del operativo policial del 19 de junio de 2016 en Nochixtlán, acontecimiento que dejó ocho personas fallecidas y más de un centenar de lesionadas. Desde entonces, encabezó las demandas de esclarecimiento de los hechos, justicia para los afectados y castigo para quienes resultaran responsables.

Durante su trayectoria como representante del colectivo también denunció amenazas y agresiones relacionadas con su labor social, mientras daba seguimiento a los procedimientos judiciales derivados de aquel episodio.

Su fallecimiento ocurre cuando continúa pendiente el proceso contra tres exmandos policiales señalados por su presunta responsabilidad en los hechos de 2016, cuyo juicio fue reprogramado para el próximo 6 de enero de 2027.

La Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos del Gobierno de Oaxaca confirmó la muerte del activista y expresó sus condolencias a sus familiares, amistades y personas cercanas.