Fallece policía estatal secuestrado por comando en Culiacán, Sinaloa
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Octubre de 2025 a las 16:00:36
Culiacán, Sinaloa, a 4 de octubre de 2025.- El elemento de la Policía Estatal Preventiva de Sinaloa que fue secuestrado el viernes en Culiacán falleció la noche del mismo día, luego de resultar gravemente herido durante el operativo en el que fue liberado por fuerzas militares.

De acuerdo con fuentes de seguridad, el agente, identificado como Alexander, de 26 años de edad, fungía como escolta de un hijo del gobernador Rubén Rocha Moya. El policía fue privado de la libertad en su día de descanso, mientras se encontraba en una vivienda cercana a la colonia Huizaches.

Tras el reporte del secuestro, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa activó el Código Rojo, lo que derivó en una persecución y enfrentamiento entre militare y los presuntos responsables en la avenida Álvaro Obregón. En el tiroteo, uno de los agresores murió y tres más fueron detenidos.

Horas después, el agente fue trasladado con heridas de bala a un hospital, donde finalmente perdió la vida. La Secretaría de Seguridad Pública lamentó su fallecimiento y expresó condolencias a sus familiares a través de un mensaje en redes sociales.

