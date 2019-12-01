Fallece octogenario tras ser atropellado en Huiramba, Michoacán 

Fallece octogenario tras ser atropellado en Huiramba, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Enero de 2026 a las 17:43:37
Huiramba, Michoacán, a 25 de enero de 2026.- Víctima de la lesiones que sufrió al ser atropellado, un hombre de 80 años de edad, perdió la vida, hechos registrados en la carretera Huiramba-Tupátaro.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la referida carretera habían atropellado a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes al arribar encontraron sin vida al individuo, situación por la que se solicitó la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la FGE, quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo, de quien fue identificado como Hipólito R., de 89 años, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

