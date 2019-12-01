Fallece mujer y quedan dos menores heridos durante ataque de caninos en escuela de Huehuetoca, Estado de México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2025 a las 18:01:32

Huehuetoca, Estado de México, a 9 de octubre de 2025.- Una mujer que se encargaba de hacer la limpieza de la escuela primaria “Simón Ramírez Rodríguez”, perdió la vida, además de que dos menores de 11 años de edad quedaron heridos, luego de ser atacados por al menos 10 perros dentro del plantel educativo que se ubica en el poblado de ex Hacienda de Xalpa.

Los hechos ocurrieron en el inmueble que se encuentra en la calle Hacienda de Santa Teresa, donde arribaron las autoridades tras recibir el reporte.

Los equipos de auxilio, confirmaron que la mujer presentaba lesiones en distintas partes del cuerpo, por lo que ya no contaba con signos vitales.

Además, los menores fueron llevados a recibir atención médica por parte del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

De acuerdo a información de las autoridades, la mujer llegó a laborar poco antes de las 07:00 horas, y una vez que se encontraba adentro, fue atacada por los perros y el conserje fue quien la encontró y la auxilió.

Al lugar acudió personal de la Fiscalía General del Estado de México, quienes se encargaron de realizar el levantamiento del cuerpo, además de comenzar con las primeras indagatorias para la integración de la carpeta de investigación.

Asimismo, padres de familia, exigieron a la dirección del plantel que aclaren el por qué tienen alojados a los perros, debido a que consideran que son un peligro para todos los alumnos.

De manera extraoficial, se dice que son al menos 15 los animales que se encontraban viviendo dentro de la escuela, e incluso tenían habilitada un aula, en donde se les resguardaba y se les daba comida, pero se desconoce el motivo por el que se encontraban viviendo ahí.

Será la Fiscalía, quien se encargue de determinar el retiro de los caninos, así como de su resguardo, las responsabilidades legales y si es viable el regreso a las aulas este viernes.

El gobierno municipal, encabezado por Juan Manuel López Adán ordenó el apoyo necesario para los familiares de la víctima de 54 años de edad, por lo que se encargó de los gastos funerarios.