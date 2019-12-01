Fallece mujer al ser atacada por abejas en la localidad de Playa Azul en Lázaro Cárdenas, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2025 a las 22:22:45
Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 17 de noviembre de 2025.- Una mujer perdió la vida, luego de ser atacada por abajas, motivo por el cual sufrió un infarto en la localidad de Playa Azul, del municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

De acuerdo a la información, la víctima quien fue identificada como Bertha G. G. de 67 años de edad, fue picada por los insectos voladores en cabeza, pecho y brazos.

Posteriormente, comenzó a sentirse mal, por lo que sus familiares decidieron trasladarla en un automóvil particular, para que recibiera atención médica.

Una ambulancia de Protección Civil Municipal los interceptó sobre el boulevard en la Glorieta del Ancla, pero debido a lo delicado en que se encontraba la fémina, perdió la vida arriba de la unidad a causa de un infarto.

Al lugar llegaron elementos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, quienes se encargaron de realizar el traslado del cuerpo de la mujer al Servicio Médico Forense.

 

 

 

 

 

