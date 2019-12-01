Familia guanajuatense no llegó a sus vacaciones; menor de dos años entre las víctimas de fatal choque en la carretera Tepic–Vallarta

Tepic, Nayarit, a 17 de noviembre de 2025.- Una familia guanajuatense que viajaba rumbo a la costa para aprovechar el puente vacacional, nunca llegó a su destino. Cuatro de sus integrantes, incluida una niña de apenas dos años, murieron en un choque frontal registrado la mañana del sábado 15 de noviembre en la carretera Tepic–Vallarta, a la altura de la comunidad La Peñita. En total, cinco personas perdieron la vida y siete más resultaron lesionadas.

De acuerdo con las primeras indagatorias, la familia se desplazaba en una camioneta Honda HRV con placas de Guanajuato (GUH-565-F) hacia Puerto Vallarta. En sentido contrario circulaba una camioneta blanca de cabina y media cuyo conductor, presuntamente al intentar rebasar, invadió el carril contrario, impactándose de frente contra el vehículo en el que viajaban las víctimas.

El impacto fue devastador. Los ocupantes de la camioneta blanca salieron expulsados al pavimento; uno de ellos, un adulto mayor, murió al instante. En la Honda, los cuatro integrantes de la familia quedaron prensados y fueron hallados sin vida por los cuerpos de emergencia que arribaron al lugar.

Paramédicos y personal de la Fiscalía General del Estado realizaron labores de auxilio, traslado de heridos y levantamiento de indicios. Las autoridades aún no confirman el municipio de origen en Guanajuato de las víctimas que viajaban en la unidad negra.

El caso continúa bajo investigación para determinar con precisión las causas del accidente y la responsabilidad del conductor que presuntamente invadió el carril contrario.