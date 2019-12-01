Se desploma avioneta en Purépero, Michoacán: Hay 5 heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2025 a las 16:55:55

Purépero, Mich., a 17 de noviembre de 2025.— Autoridades municipales y cuerpos de emergencia atendieron este lunes el reporte de la caída de una aeronave en las inmediaciones de la localidad de Villa Mendoza, perteneciente al municipio de Purépero.

De acuerdo con información preliminar, elementos de Bomberos Municipales y personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) acudieron al sitio tras recibir la alerta ciudadana, localizando la aeronave destrozada y a cinco personas lesionadas.

Los heridos fueron estabilizados en el lugar y posteriormente trasladados a distintos hospitales para recibir atención especializada. Hasta el momento no se han dado a conocer sus identidades ni el estado de salud de cada uno.

Las causas del percance aún se desconocen, por lo que autoridades competentes se encuentran en proceso de realizar los peritajes correspondientes y determinar si se trató de una falla mecánica, error humano o condiciones adversas de vuelo.

La zona fue acordonada para facilitar el trabajo de los cuerpos de auxilio y prevenir riesgos adicionales, mientras se solicita a la población evitar difundir información no confirmada.