En ataques armados distintos, quitan la vida a dos personas en Celaya, Guanajuato

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2025 a las 22:58:51
Celaya, Guanajuato, a 17 de noviembre de 2025.- Madrugada violenta de lunes se registró en la ciudad de Celaya, tras el asesinato de dos personas en puntos distintos.

El primero ocurrió en los primeros minutos en la colonia Lagos sobre la calle San Nicolás de Parra y Lago de Yuriria dónde una joven fue interceptada y atacada a balazos.

El suceso fue informado al sistema de emergencias 911 por lo que paramedicos y elementos políticos se desplazaron a la zona afuera de una carnicería donde localizaron a la fémina quien al ser estabilizada fue trasladada a un hospital y horas después falleció.

Posteriormente el reporte sobre el cuerpo de una persona tirada a un costado de las vías del tren en la colonia Los Tules provocó desplazamiento policiaco.

En el sitio confirmaron la existencia del cuerpo sin vida de un masculino quien fue identificado por la Fiscalía del Estado como Jesús Roberto “N” el cuál presentó visibles huellas de violencia y disparos producidos por arma de fuego.

La manera en que ocurrieron ambos casos será determinado por Agentes de Investigación Criminal y Peritos en base al procedimiento de investigación

Noventa Grados
