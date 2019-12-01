Entrega Carlos Torres Piña nombramientos a 15 agentes del Ministerio Público y 18 peritos en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 17 de noviembre de 2025.- Luego de obtener los puntajes más altos en un proceso de concurso transparente, exigente y abierto a personal interno y externo”, Carlos Torres Piña entregó reconocimientos a una nueva generación de 15 agentes del Ministerio Público y 18 peritos, así ”La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) dio un paso firme en su proceso de transformación institucional”, aseveró el Fiscal.

Sobre el particular se informó que el Fiscal General encabezó la entrega de nombramientos y destacó que este nuevo equipo representa una renovación profunda dentro de la institución: “Son una generación que llega a sumar con transparencia, honestidad, profesionalismo y una verdadera cercanía con la ciudadanía. Nuestro compromiso es entregar mejores resultados en la procuración de justicia, y ustedes serán parte central de esa misión”, señaló.

Torres Piña felicitó a quienes, con mérito propio, superaron los exámenes aplicados por la FGE, con el apoyo de la UMSNH, y aseguró que la institución continuará gestionando recursos para fortalecer el equipamiento, mejorar las condiciones laborales y garantizar una capacitación continua y de alto nivel para todo el personal. Así como la implementación de más convocatorias para ocupar diferentes cargos dentro de la institución, tal como el concurso implementado para asumir las direcciones de litigación y carpetas de investigación de todas las fiscalías regionales y unidades especializadas.

“Queremos que la gente que labora en esta institución vea que también pueden crecer profesionalmente y eso incentiva la participación, el compromiso y sobre todo el profesionalismo de esta institución”, puntualizó.

Por su parte, la Contralora de la FGE, Alondra Godínez Navarrete, informó que el proceso contó con la participación de 295 aspirantes -177 mujeres y 118 hombres- que fueron evaluados en conocimientos, perfil curricular, salud física y emocional, habilidades técnicas y vocación de servicio, destacando que las plazas periciales se concursaron en especialidades estratégicas como medicina, genética, química, criminalística, balística, antropología, bodega de evidencias y traducción del idioma inglés.

En su intervención, el Vicefiscal de Control Interno y Evaluación, José Ismael Cervantes Rodríguez, subrayó que el grupo seleccionado demostró capacidad, honorabilidad y una auténtica vocación de servicio, además de superar con éxito los exámenes de control de confianza. Señaló que la labor ministerial implica decisiones que pueden significar “justicia, dignidad y reparación” para las víctimas, quienes deben permanecer siempre en el centro de toda actuación institucional: “La firmeza de la ley debe ir acompañada de empatía, escucha y trato digno”, puntualizó.

En el encuentro estuvieron presentes ⁠Israel Vega Rodríguez, encargado de Despacho de la Vicefiscalía de Inteligencia e Investigación Criminal; María Cristina Guzmán Gutiérrez, Vicefiscal de Delitos de Alto Impacto; Julio Meza Gaona, Coordinador General de la Policía de Investigación; Pedro Gutiérrez Gutiérrez, Coordinador General de Servicios Periciales; Zayuri Aguirre Alvarado, Directora General del Instituto de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera; Hugo Verduzco Medina, Directora General Jurídica y de Derechos Humanos y Leonel Saúl González López, Director General de Administración.