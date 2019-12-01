Michoacán bajo fuego: bloqueos simultáneos y enfrentamientos estremecen 16 municipios tras operativo contra “El Camaleón”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2025 a las 17:21:09

Morelia, Mich., a 17 de noviembre de 2025.— La calma se quebró y el terror se apoderó de carreteras y comunidades completas este lunes, cuando al menos 16 municipios de Michoacán quedaron prácticamente sitiados por bloqueos, vehículos incendiados y amenazas armadas, en reacción a un fuerte operativo militar contra Ángel Chávez Ponce, alias “El Camaleón”, señalado como uno de los principales operadores del crimen organizado en la región lacustre.

Desde primeras horas del día, el cerro de La Cantera, en el municipio de Salvador Escalante, se transformó en un campo de guerra, luego de que elementos del Ejército Mexicano, Guardia Civil y apoyo aéreo desplegaran una operación táctica para localizar al presunto líder regional del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El enfrentamiento dejó dos presuntos sicarios abatidos, mientras patrullajes terrestres y aéreos buscaron cercar la zona para dar con el objetivo principal.

Sin embargo, la respuesta fue inmediata y violenta: con precisión coordinada, grupos armados incendiaron vehículos en puntos estratégicos, bloqueando carreteras estatales y federales en Ecuandureo, Pátzcuaro, Quiroga, Morelia, Zamora, La Piedad, Yurécuaro, Sahuayo, entre otros municipios, provocando caos vial, pánico entre automovilistas y suspensión parcial de actividades.

En la región de Pátzcuaro–Tzurumútaro–Tzintzuntzan, tres camionetas fueron prendidas en llamas y atravesadas para impedir el paso, mientras columnas de humo se alzaban visibles desde kilómetros a la redonda. Bomberos, escoltados por fuerzas federales, lograron sofocar el fuego y, con apoyo de grúas, retiraron las unidades para reabrir el tránsito.

A pesar del despliegue, el paradero de “El Camaleón” sigue siendo incierto, mientras autoridades intensifican vigilancia en carreteras, accesos rurales y comunidades serranas.

Fuentes de seguridad apuntan que el presunto líder criminal ha brincado entre varias organizaciones, incluyendo Los Viagras, Pueblos Unidos y remanentes de Los Caballeros Templarios, lo que explicaría su amplia red de protección.

La tensión se mantiene y no se descartan nuevos despliegues, enfrentamientos o reacciones violentas en las próximas horas.