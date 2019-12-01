Cumplimentan orden de aprehensión en contra de tres personas, señaladas por el homicidio del sacerdote Ernesto Baltazar

Cuautitlán, Estado de México, a 17 de noviembre de 2025.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), cumplimentó una orden de aprehensión -quienes se encuentran en reclusión- en contra de dos mujeres y un hombre, los cuales son señalados por los delitos de desaparición y homicidio calificado del sacerdote Ernesto Baltazar Hernández Vilchis, quien fue reportado como desaparecido el pasado 31 de octubre.

De acuerdo a los datos de prueba que aportó el Agente del Ministerio Público, se tomó la determinación de conceder el mandamiento judicial en contra de los implicados identificados como Brandon Jonathan “N”, Fátima Isabel “N” y María Fernanda "N".

Asimismo, indicaron que Brandon Jonathan “N”, con el conocimiento previo de Fátima Isabel “N”, agredió físicamente a la víctima causándole la muerte, y después María Fernanda “N”, los ayudó a ocultar y destruir la evidencia, como la limpieza del lugar, la eliminación de huellas, además de ocultar el cadáver.

También detallaron que el 29 de octubre, el sacerdote salió de su domicilio a bordo de su vehículo, acompañado de Fátima Isabel “N”, con quien tenía una relación cercana. Llegaron a la Unidad Habitacional Morelos, tercera sección, en donde ya los estaba esperando Brandon Jonathan “N”.

Par ocultar el cuerpo, usaron cobijas y bolsas, las cuales amarraron a un sillón, para llevarlo al municipio de Nextlalpan, donde fue abandonado el 30 de noviembre en un río de aguas negras.

Cabe resaltar que fue la semana pasada, cuando un Juez de Control ordenó prisión preventiva en contra de los tres supuestos responsables por el crimen del sacerdote, y este lunes fue cumplimentada la orden de aprehensión en contra de los tres señalados.