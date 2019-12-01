Quitan la vida al exsecretario del Ayuntamiento de Gómez Palacio, Durango

Quitan la vida al exsecretario del Ayuntamiento de Gómez Palacio, Durango
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2025 a las 20:11:41
Gómez Palacio, Durango, a 17 de noviembre de 2025.- José Ángel Mascorro Muñoz, exsecretario del ayuntamiento de Gómez Palacio, fue asesinado la mañana de este lunes afuera de su domicilio.

Los hechos se registraron alrededor de las 09:30 horas, sobre la calle Palomas de la colonia Parque Hundido cuando el exfuncionario abordaba su vehículo.

De acuerdo a las primeras indagatorias, un sujeto desconocido se acercó al automóvil y disparó con un arma de fuego en varias ocasiones y tras cometer el ataque, huyó con rumbo al bulevar Rebollo Acosta.

Algunos testigos solicitaron ayuda de las autoridades, así como de la Cruz Roja, quienes al llegar confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

En el lugar, fueron encontrados y asegurados por las autoridades encargadas del caso, 10 casquillos percutidos calibre .380.

Cabe resaltar que Mascorro Muñoz se desempeñó como secretario del ayuntamiento de Gómez Palacio en la pasada administración municipal 2022-2025 que encabezó la priísta, Leticia Herrera Ale, misma que concluyó el pasado 30 de agosto. 

 

 

 

Noventa Grados
