Fallece motociclista tras accidente en el Libramiento Sur de Morelia, Michoacán

Fallece motociclista tras accidente en el Libramiento Sur de Morelia, Michoacán
Fallece motociclista tras accidente en el Libramiento Sur de Morelia, Michoacán
Fallece motociclista tras accidente en el Libramiento Sur de Morelia, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Julio de 2026 a las 18:19:58
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Morelia, Michoacán, a 17 de julio de 2026.- Víctima de las lesiones que sufrió tras chocar con un vehículo, un repartidor de aplicación, que viajaba en su motocicleta, perdió la vida, hechos registrados en el Libramiento Sur de esta ciudad de Morelia.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en el referido lugar, en las inmediaciones de la salida a Pátzcuaro, se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio acudieron elementos de tránsito, así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes conformaron la muerte del motociclista, situación por la que se solicitó la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo.

Es de mencionar que suman ya 15 motociclistas muertos en accidentes en la capital del estado en este 2026.

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