Fallece menor a causa de sarampión en Chihuahua; suman ya 14 muertos en la entidad  

Chihuahua, Chihuahua, a 20 de agosto de 2025.- Luego de que se confirmara el deceso de un menor de 15 años de edad, perteneciente a la etnia rarámuri, por sarampión, se indicó que son 14 los fallecidos en lo que va del año en el estado de Chihuahua.

Fuentes oficiales dieron a conocer que en la región Sierra Tarahumara se acumulan más de 400 contagios, además confirmaron que la mayoría de decesos son personas indígenas, con esto, Chihuahua suma 3 mil 872 casos de sarampión hasta el día de hoy, de los cuales 129 permanecen activos, teniendo a 11 hospitalizados.

14 municipios de la Sierra Tarahumara reportan contagios, sumando 499 casos de sarampión en la región.

De los 14 decesos se informa que 10 de ellos corresponden a indígenas rarámuri, 3 a menonitas, y el restante fue un menor mixteco, todos estos ocurridos desde febrero del año en curso hasta el día de hoy. La Secretaria de Salud registró que todos los fallecidos no contaban con un esquema de vacunación.