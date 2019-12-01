Reportan agresión contra fotógrafo italiano en funeral de "El Mencho" en Zapopan

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Marzo de 2026 a las 20:44:17

Zapopan, Jalisco, 02 de marzo de 2026.- Un fotógrafo italiano, estudiante del Tecnológico de Monterrey, fue golpeado por sujetos desconocidos al interior del panteón Recinto de la Paz, en Zapopan, donde se llevó a cabo el funeral de “El Mencho”.

De acuerdo con el testimonio del joven, mientras regresaba de la escuela fue atacado por varias personas, entre ellas un individuo que portaba lentes, además mencionó que le quitaron su mochila, cámara y celular. La agresión ocurrió durante el velorio en el que se generó la presencia de diversas personas en la zona.

El estudiante relató que los hechos se registraron dentro del cementerio, sin que hasta ahora se conozca el motivo del ataque. Tampoco se ha informado si recibió atención médica tras la agresión.

Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre la identidad de los agresores ni sobre las circunstancias precisas en las que ocurrió el incidente.