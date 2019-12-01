Atienden falla eléctrica en Pozo 3 para restablecer servicio de agua potable en Quiroga

Quiroga, Michoacán, a 2 de marzo del 2025.- Ante la falla eléctrica registrada en el centro de control del Pozo 3 de abastecimiento, el Gobierno Municipal de Quiroga informa que se mantienen trabajos intensivos para restablecer el servicio de agua potable en las zonas afectadas, principalmente en la parte oriente del municipio.

La presidenta municipal, Alma Mireya González Sánchez, dio a conocer que el titular del Organismo Operador de Agua Potable de Quiroga, Gabriel Torres Rangel, en coordinación con personal técnico especializado, atiende de manera directa las afectaciones ocasionadas por el daño en el equipo eléctrico, lo que derivó en la quema del motor de la bomba instalada a más de 100 metros de profundidad.

La alcaldesa informó que las maniobras de extracción y sustitución del equipo ya se encuentran en su etapa final, por lo que se prevé que el día de mañana el pozo quede completamente reparado y el servicio de agua potable se restablezca con normalidad en las colonias afectadas.

Las zonas que han presentado intermitencias en el suministro comprenden desde la entrada a Morelia, la Unidad Deportiva, La Esperanza, los barrios rumbo a La Cruz, la avenida Vasco de Quiroga hasta Río Saval, así como hacia Francisco I. Madero y áreas aledañas del municipio de Quiroga.

Mientras tanto, el Ayuntamiento continúa apoyando a las familias mediante el abastecimiento con pipas de agua, a fin de mitigar las afectaciones durante este periodo extraordinario.

Finalmente, la presidenta municipal agradeció la paciencia y comprensión de la ciudadanía y reiteró el compromiso de su administración para garantizar servicios públicos eficientes y de calidad para todas y todos los quiroguenses.