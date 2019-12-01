Aprehenden en Tangancícuaro, Michoacán a dos sujetos con madera talada ilegalmente 

Aprehenden en Tangancícuaro, Michoacán a dos sujetos con madera talada ilegalmente 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2026 a las 16:45:33
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Tangancícuaro, Michoacán, a 4 de noviembre de 2026.- Elementos de la Policía Municipal detuvieron a dos hombres en que transitaban en una camioneta cargada con madera verde, cuya documentación para acreditar su legal traslado no fue presentada.

Al respecto se informó que con base en el reporte policial, fue mientras los agentes realizaban recorridos de prevención del delito y vigilancia en la comunidad de Ruiz Cortines, que recibieron un aviso del Consejo de Bienes Comunales de Patamban sobre la retención de un vehículo y sus dos ocupantes.

Los oficiales acudieron a la brecha conocida como el entronque El Arrastradero, que conduce hacia el Cerro de los Puercos, sobre la carretera estatal La Cantera–Patamban.

En el sitio, un representante comunal informó que habían marcado el alto a la unidad al percatarse de que transportaba madera verde y solicitado la intervención de la autoridad municipal.

Los ocupantes fueron identificados como Ricardo “N”, de 35 años, y Bernabé “N”, de 18, ambos vecinos de Guarachanillo de Abajo, municipio de Santiago Tangamandapio.
La unidad asegurada es una Chevrolet Pick Up 3500, de doble rodado, modelo 1991, de colores blanco y azul.

Los dos hombres, el vehículo y la carga quedaron a disposición de la autoridad ministerial, que determinará su situación jurídica y realizará las investigaciones correspondientes.

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