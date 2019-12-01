Fallece motociclista tras accidentarse en Puruándiro, Michoacán 

Fallece motociclista tras accidentarse en Puruándiro, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2026 a las 16:49:44
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Puruándiro, Michoacán, a 4 de noviembre de 2026.- Víctima de las lesiones que sufrió al accidentarse, un motociclista perdió la vida la mañana de este miércoles sobre el bulevar Aquiles Serdán. 

Al respecto se informó que vecinos alertaron de la caída del conductor, quien quedó tendido sobre la carpeta asfáltica, y solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia.

Al lugar acudieron paramédicos y elementos de la Policía Municipal. Al revisar al motociclista, los socorristas confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Los policías resguardaron la zona y notificaron a la Fiscalía, cuyo personal inició las diligencias para establecer cómo ocurrió el hecho y qué provocó que el conductor perdiera el control de la motocicleta.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense en calidad de desconocido, en espera de que sea identificado y reclamado por sus familiares.

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