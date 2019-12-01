Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2026 a las 08:14:33

Tampico, Tamaulipas. A 24 de noviembre de 2026.- Un joven identificado como Moisés “N”, quien trabajaba como barbero, falleció mientras recibía atención médica especializada, luego de sufrir quemaduras en el 80% de su cuerpo durante una explosión en la colonia Las Américas, en Tampico, Tamaulipas.

El incidente provocó un incendio que destruyó una barbería, un negocio de cosméticos y una vivienda, además de ocasionar importantes daños materiales.

De acuerdo con los reportes, el joven sufrió un infarto relacionado con la gravedad de sus lesiones. Mientras tanto, las autoridades mantienen las investigaciones para determinar las causas de la explosión, ya que las versiones sobre un posible intento de asalto no han sido confirmadas oficialmente.