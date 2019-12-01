Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2026 a las 08:01:43

Santa Ana, Sonora, a 24 de noviembre 2026.- Los cadáveres de cinco hombres fueron localizados dentro de un vehículo blindado que fue abandonado en el municipio de Santa Ana, Sonora.

De acuerdo con los primeros reportes, automovilistas reportaron la presencia de un auto conocido como “monstruo”, sin placas y con impactos de bala.

Por lo anterior, personal de seguridad se movilizó al lugar referido, en donde encontraron los cadáveres de cinco hombres que portaban chalecos antibalas.

Además, los uniformados hallaron cuatro armas largas y diversos casquillos percutidos.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora informó que ya investiga si los hombres eran parte de la estructura delictiva de Saúl Francisco, alias ‘el Ponchis’, por quien se ofrece una recompensa.