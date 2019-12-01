Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Noviembre de 2026 a las 14:23:09

*El Ejército y la FGR intervinieron tres inmuebles en la localidad Felipe Carrillo Puerto, "La Ruana”. Durante el operativo aseguraron dos armas largas, 200 cartuchos y un kilo de metanfetamina.

Buenavista, Mich., a 23 de noviembre de 2026.— Tres cateos en la localidad de Felipe Carrillo Puerto mejor conocida como “La Ruana”, terminaron con la captura de dos hombres requeridos por Estados Unidos. Elementos del Ejército Mexicano y de la Fiscalía General de la República (FGR) participaron en el operativo, en el que también fueron asegurados armamento y droga.

El Gabinete de Seguridad federal incluyó las capturas en su informe de acciones del 20 al 22 de noviembre.

Según el reporte, ambos hombres tenían órdenes de detención provisional con fines de extradición. Las autoridades federales no precisaron en qué día se efectuaron los cateos ni en cuál de los tres inmuebles se concretó cada captura.

El saldo de las intervenciones fue de dos armas largas, cuatro cargadores, 200 cartuchos y un kilogramo de metanfetamina asegurados.

La eventual entrega de los detenidos a los Estados Unidos queda sujeta al trámite de extradición.