Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2026 a las 07:30:17

Culiacán, Sinaloa, a 24 de noviembre 2026.- Personal de seguridad federal capturó a Samuel “N”, identificado como un objetivo prioritario que está ligado a la célula criminal dirigida por los hijos de Ismael “El Mayo” Zambada.

De acuerdo con la información oficial, el sospechoso fue detenido en Sinaloa por elementos de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de Marina en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

En el momento de su aprehensión, las autoridades le aseguraron un arma larga, cargadores y droga.

Además, según las corporaciones de seguridad, Samuel “N” era objetivo prioritario en el estado al estar identificado como uno de los principales productores de metanfetamina en las zonas de Quilá y Eldorado.