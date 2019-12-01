Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Noviembre de 2026 a las 20:26:03

*La fiscalía de Estados Unidos atribuye a La Nueva Familia Michoacana un negocio transfronterizo: entregar minerales mexicanos a cambio de precursores químicos. El expediente menciona extorsión a mineros y señala a Campo Morado, en Guerrero. Su operadora, Luca Mining, niega que el cártel controle la mina.

Texas, EEUU., a 23 de noviembre de 2026.- Primero, el cobro a los mineros. Después, el control de minas enteras. Y, según la fiscalía estadounidense, un negocio que cruzaba fronteras: entregar minerales mexicanos a empresas chinas a cambio de cargamentos de precursores químicos. Así describe el expediente de Texas la presunta incursión de La Nueva Familia Michoacana en el negocio minero.

De la extorsión al presunto control de minas

El párrafo 18 de la acusación describe cómo habría cambiado el modus operandi del grupo. Según los fiscales, la organización pasó de exigir pagos a mineros independientes a controlar explotaciones completas. Tener acceso a los minerales le habría dado al cártel algo que ofrecer a cambio de insumos químicos.

Ese apartado señala a Campo Morado como ejemplo, pero no identifica a las empresas chinas ni precisa qué minerales se habrían entregado o cuántos cargamentos se habrían intercambiado.

Campo Morado, la mina en disputa

La mención de Campo Morado provocó una respuesta de Luca Mining. El 22 de noviembre, la empresa canadiense afirmó que su filial mexicana conserva el control operativo y financiero de la mina ubicada en Arcelia, Guerrero. También planteó que el señalamiento podría deberse a una confusión con otras explotaciones cercanas a la localidad del mismo nombre.

"El Pez" y "El Fresa", en el centro del expediente

La acusación, anunciada el 20 de noviembre de 2026 en el Distrito Oeste de Texas, identifica a los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga, alias "El Pez" y "El Fresa", como dirigentes del grupo. El caso incluye a 21 acusados y reúne 14 cargos, entre ellos conspiración bajo la ley RICO, delitos de narcotráfico y tráfico de armas, y conspiración para lavar dinero.

El trueque minero aparece en el relato de la fiscalía sobre las actividades del grupo. Los acusados se presumen inocentes mientras no se demuestre su culpabilidad ante un tribunal.