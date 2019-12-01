Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Noviembre de 2026 a las 22:33:14

Durango, Durango, a 23 de noviembre de 2026.- El pequeño Anselmo, de siete años, conocido como “Chemito”, fue trasladado a Galveston, Texas, donde recibirá atención médica especializada para tratar las lesiones que sufrió luego de que presuntamente otro menor le rociara thinner y le prendiera fuego en Durango.

El traslado se concretó con el apoyo de la fundación Shriners, que aprobó el caso para brindarle tratamiento integral sin costo para su familia, con el objetivo de favorecer su recuperación y disminuir las posibles secuelas de las quemaduras.

El niño, originario de la localidad de El Ciprés, había sido atendido inicialmente en el Hospital Materno Infantil de Durango, donde permaneció bajo vigilancia médica y fue reportado como estable antes de su traslado a Estados Unidos.

En el hospital especializado, “Chemito” permanecerá aproximadamente un mes, periodo en el que recibirá curaciones, terapias y posibles injertos de piel para atender las lesiones en sus piernas.

Su madre, Flor Carreño, expresó su esperanza de que el tratamiento permita a su hijo recuperarse y volver a realizar sus actividades cotidianas sin dolor. Mientras tanto, la investigación sobre la agresión continúa en manos de las autoridades de Durango.