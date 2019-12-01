Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Noviembre de 2026 a las 17:35:06

Ciudad de México, a 23 de noviembre de 2026.- Una de cada cinco armas de fuego aseguradas en México entre el 1 de octubre de 2024 y el 15 de noviembre de 2026 fue incautada en Sinaloa, según el balance presentado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. En ese periodo, las autoridades federales y estatales decomisaron en la entidad 7 mil 400 armas y 38 mil 400 cargadores.

El informe, presentado durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, registró cerca de 4 mil 200 detenciones y más de 150 toneladas de droga aseguradas en el estado. Entre los decomisos, el gobierno contabilizó más de mil 300 kilos de fentanilo y 2 millones 300 mil pastillas de esa sustancia.

En el mismo lapso, el Ejército y la Marina inhabilitaron 2 mil 627 sitios vinculados con la producción de metanfetamina, entre laboratorios y áreas de concentración.

El gobierno anuncia 720 cámaras para dos corredores carreteros

El plan federal contempla instalar 240 puntos de monitoreo con 720 cámaras y 30 lectores de placas en los tramos Culiacán–Mazatlán y Mazatlán–Durango. García Harfuch también anunció que en los próximos días comenzará la entrega de más de 150 vehículos, incluidas 90 patrullas para la Policía Estatal y las corporaciones municipales de Culiacán y Mazatlán.

Cada una de esas tres corporaciones recibirá una Unidad Águila equipada con drones de vigilancia. Según el secretario, el refuerzo busca reducir los tiempos de respuesta de las policías cuando una familia pide auxilio.