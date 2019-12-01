Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Noviembre de 2026 a las 20:24:45

Ciudad de México, 23 de noviembre de 2026.- La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, informó este lunes que Fausto Isidro Meza Flores, mejor conocido como “El Chapo Isidro”, será juzgado en México, pese a la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos.

Godoy confirmó que será juzgado en el país luego de una reunión en la Cámara de Diputados, sin embargo, no aclaró si esta decisión frenará una posible extradición.

El Chapo Isidro compareció ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), donde una jueza le dictó prisión preventiva junto a dos de sus colaboradores, mientras que su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional. Se le imputan delitos de delincuencia organizada y contra la salud.

Meza Flores, fue detenido el pasado 20 de noviembre en Guasave, Sinaloa, durante un operativo con apoyo de inteligencia estadounidense que derivó en enfrentamientos y bloqueos, con un saldo de 20 personas sin vida, entre ellas 16 presuntos agresores y cuatro militares.

Por otro lado, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó la solicitud oficial de extradición. Meza Flores es uno de los fugitivos más buscados por el FBI, que ofrecía una recompensa de más de cinco millones de dólares por información que permitiera su captura.