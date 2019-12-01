Fallece jefe de zona de la FGE de Guanajuato en enfrentamiento en los límites de San Felipe y Dolores Hidalgo

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 25 de Septiembre de 2025 a las 14:01:55

Guanajuato, Guanajuato, a 25 de septiembre de 2025.- La Fiscalía General del Estado confirmó la muerte de Luis Alberto Camarillo Zavala, jefe de zona "D" de la dependencia, durante una persecución y enfrentamiento registrado la mañana de este jueves en los límites de los municipios de San Felipe y Dolores Hidalgo.

El hecho ocurrió sobre la carretera San Felipe–Dolores Hidalgo, a la altura de las comunidades Estancia 4, Rancho Nuevo y Capillas, donde un convoy de agentes de investigación fue agredido por hombres armados. En el ataque, Camarillo Zavala perdió la vida y otro agente resultó lesionado.

La víctima, quien se desempeñaba como jefe de zona “D”, tenía bajo su responsabilidad municipios como San Felipe, Ocampo, Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende y San Diego de la Unión.

En el área del enfrentamiento fueron localizados un vehículo incendiado en un camino de terracería y un automóvil March blanco abandonado, ambos presuntamente relacionados con el ataque. Tras los hechos, corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno desplegaron un amplio operativo en la zona para dar con los responsables.

Posicionamiento de la Fiscalía

A través de un comunicado oficial, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato condenó enérgicamente el asesinato, calificándolo como un hecho premeditado y dirigido en contra del jefe de unidad.

“La fuerza del Estado se hará sentir, porque no habrá impunidad. Cada ataque contra un servidor público en el cumplimiento de su deber será respondido con la aplicación plena y enérgica de la ley”, señaló la institución, al tiempo que refrendó su compromiso de identificar, ubicar y llevar ante la justicia a los responsables.

La Fiscalía reconoció a Luis Alberto Camarillo Zavala como un servidor público ejemplar que perdió la vida en cumplimiento de su labor y aseguró que su muerte representa una pérdida irreparable, no solo para la corporación, sino también para el Estado de Derecho.

Las investigaciones continúan y, de manera paralela, se mantiene la presencia de fuerzas estatales y federales en la región para garantizar la seguridad de la población.