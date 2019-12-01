Fallece hombre tras ser arrollado por el tren en Pátzcuaro, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Octubre de 2026 a las 15:33:17

Pátzcuaro, Michoacán, 19 de octubre de 2026.- Un hombre falleció tras ser arrollado por el tren en la comunidad de Santa Ana Chapitiro, en este municipio. Hasta el momento, se desconocen las circunstancias en las que ocurrió el incidente.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en la referida comunidad, el ferrocarril había atropellado a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes al arribar encontraron a un hombre sin vida.

Con base en lo anterior personal de la FGE dio fe del levantamiento del cuerpo, mismo que fue enviado al Semefo para los efectos de ley.