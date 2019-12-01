Servicio social: Solicitan colaboración para localizar a familiares de José Luis Granados Delgado

Servicio social: Solicitan colaboración para localizar a familiares de José Luis Granados Delgado
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Octubre de 2026 a las 13:40:06
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Morelia, Michoacán, a 19 de octubre 2026.- Autoridades de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) solicitan la colaboración de la sociedad en general, para localizar a familiares o amigos de un hombre, encontrado sin vida el 17 de enero del 2021.

Se trata de José Luis Granados Delgado, cuyo cuerpo fue localizado en el Cerro de La Cruz, en la colonia Niños Héroes de Morelia. 

La víctima es de tez morena clara, cabello negro, rizado y corto. Cara ovalada, frente amplia, cejas semipobladas, arqueadas y separadas. Ojos medianos color café. Nariz recta, y barba y bigote negro.

Al momento de su localización vestía playera sin mangas en color gris y bermuda color verde.

Cualquier información relacionada, favor de comunicarse al teléfono 443 299 6701 de la Fiscalía Especializada en Homicidio Doloso.

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