Fallece hombre tras caer del tercer piso de Espacio Las Américas, en Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Octubre de 2026 a las 19:00:47

Morelia, Michoacán, 19 de octubre de 2026.- Un hombre falleció tras caer del tercer piso del área de estacionamiento del centro comercial Espacio Las Américas. Las circunstancias del hecho son investigadas por las autoridades.

Al respecto, se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que, en el cruce de las calles Panamá y Venezuela, en Las Américas, una persona había caído desde lo alto del área de estacionamiento.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia y paramédicos de Protección Civil, quienes confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Ante estos hechos, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudió al lugar para realizar las diligencias correspondientes y dar inicio a las investigaciones.