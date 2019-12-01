Fallece hombre tras caer del tercer piso de Espacio Las Américas, en Morelia

Fallece hombre tras caer del tercer piso de Espacio Las Américas, en Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Octubre de 2026 a las 19:00:47
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 19 de octubre de 2026.- Un hombre falleció tras caer del tercer piso del área de estacionamiento del centro comercial Espacio Las Américas. Las circunstancias del hecho son investigadas por las autoridades.

Al respecto, se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que, en el cruce de las calles Panamá y Venezuela, en Las Américas, una persona había caído desde lo alto del área de estacionamiento.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia y paramédicos de Protección Civil, quienes confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Ante estos hechos, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudió al lugar para realizar las diligencias correspondientes y dar inicio a las investigaciones. 

Más información de la categoria
Fallecen seis integrantes de una familia por intoxicación en Veracruz
Fallece hombre tras caer del tercer piso de Espacio Las Américas, en Morelia
Fallece trabajador en empresa Bachoco de Celaya; investigan las circunstancias
Frena la extorsión; conoce la importancia de denunciar al 089
Más información de la categoria
Estallan productores de Tierra Caliente de Michoacán: Bloquean la carretera Apatzingán - Cuatro Caminos contra venta de empacadora 
Ex fiscal de Chihuahua será llevado al Altiplano; enfrenta cargos por traición a la patria
Capturan al "Talibán" y cuatro presuntos criminales más; los vinculan con homicidio de 10 mineros
Cae “El Talibán”: Golpe a célula criminal vinculada con el secuestro de mineros y turistas en Sinaloa