Fallece hombre que fue arrollado por vehículo de la Carrera Panamericana en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Octubre de 2025 a las 08:20:16

Morelia, Michoacán, a 17 de octubre de 2025.- José Martínez, conocido como "El pepón" falleció mientras recibía atención médica en un hospital, tras ser arrollado por un vehículo participante de la Carrera Panamericana.

Su fallecimiento se registró durante los últimos minutos del 16 de octubre, en el hospital donde ingresó el pasado día 13 del mismo mes.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), anunció que ya inició una Carpeta de Investigación en relación al accidente ocurrido durante la celebración de la Carrera Panamericana, registrado en la carretera a Mil Cubres, a la altura del municipio de Charo.

De acuerdo con el reporte, un vehículo participante de dicho evento perdió el control y se salió del camino, por lo que se proyectó contra un grupo de personas que observaban la carrera.

Por lo anterior nueve personas resultaron lesionadas y fueron canalizadas a diversos nosocomios para su atención médica.

Sin embargo, solo José Martínez, de 69 años de edad, fue hospitalizado debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Tras el incidente, personal de la FGE Michoacán se constituyó en el hospital donde se encoentraba internado "El Pepón", con el fin de llevar a cabo las primeras actuaciones y continuar con los actos de investigación que permitan el esclarecimiento de los hechos.